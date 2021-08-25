Количество авиарейсов по Камчатке увеличено, а аэропорты в отдалённых посёлках будут временно работать в выходные

Сейчас на авиалинии Камчатки приходится пиковая нагрузка в связи с возвращением жителей из отпусков и приближающимся началом учебного года. При этом погода за последнюю неделю не позволяла совершать перелёты по нескольким направлениям. Ситуацию осложняет приостановка действия лицензии компании «Витязь-Аэро», где в данный момент проводит проверку комиссия Росавиации. По итогам проверки она выдаст рекомендации по обеспечению полной безопасности пассажиров на маршрутах и объявит о возможных сроках возобновления перелётов.

«На Камчатке сохраняется сложная ситуация с авиационным сообщением внутри полуострова. В первую очередь это связано с временной приостановкой полётов компанией “Витязь-Аэро” — крупнейшего вертолётного перевозчика. С сегодняшнего дня на полуострове работает комиссия Росавиации под руководством заместителя руководителя федерального агентства Олега Георгиевича Сторчевого. Комиссия проведёт проверку и выдаст рекомендации по принятию мер, чтобы была обеспечена стопроцентная безопасность пассажиров, а полёты возобновились в максимально сжатые сроки», — сказал глава региона.

Для того, чтобы жители отдалённых посёлков смогли воспользоваться воздушными перевозками, количество рейсов было увеличено, а аэропорты будут временно работать и в выходные дни. Это позволит сократить образовавшуюся очередь на авиаперелёты по Камчатке.

«К сожалению, свои коррективы вносит и погода. Несколько дней на прошлой неделе аэропорты Тиличиков и Оссоры не работали по объективным причинам. Чтобы максимально быстро сократить очередь на авиаперелёты по полуострову, с аэропортами Камчатки была достигнута договорённость о работе в выходные дни. Кроме того, в расписание внесены дополнительные рейсы в Тиличики и Оссору. Сегодня уже вылетело два рейса Ан-26 и Як-40 с 60-ю пассажирами на борту, ещё один прибудет сегодня вечером, а завтра из Петропавловска дополнительно будет перевезено 35 пассажиров. Это позволит разгрузить очередь. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем возобновить регулярное авиасообщение с нашими северными районами», — добавил Владимир Солодов.

По поручению губернатора главы муниципальных районов также проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден оставаться в аэропортах длительное время. Сегодня будут обеспечены горячим питанием пассажиры, которые задержались в Тиличиках.

Напомним, решением Росавиация был введён временный запрет на пассажирские перевозки для компании «Витязь-Аэро». Правительство Камчатского края находится в тесном взаимодействии с ведомством, чтобы замечания комиссии как можно быстрее были исправлены, и авиакомпания могла их оперативно устранить и претендовать на возобновление полётов.