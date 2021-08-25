Команда Камчатского края отправилась на финал национального чемпионата WorldSkills

Чемпионат проходит ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы», входящего в национальный проект «Образование».

Камчатский край в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» представит студент Камчатского политехнического техникума Данила Балан, его сопровождает эксперт-компатриот, главный региональный эксперт компетенции Светлана Голышева. В компетенции «Дошкольное воспитание» группы юниоров в финале будет участвовать ученица петропавловской гимназии №39 Екатерина Лыскович, ее сопровождают главный региональный эксперт компетенции юниорского направления Ирина Усманова и главный региональный эксперт компетенции, эксперт-компатриот Елена Суханова.

«В рамках финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдут самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства. Камчатка не первый год принимает в них участие и показывает хорошие результаты. В прошлом году в финале чемпионата удостоены награды «Медальон за профессионализм» студент Камчатского морского энергетического техникума Игорь Лебедев по компетенции «Промышленная автоматика» и команда школьников по компетенции «Мобильная робототехника», куда вошли ученица школы №33 Екатерина Победённая и ученик вилючинской школы №9 Данил Рагулин. Хочу пожелать нашей команде в этом году успехов и напомнить, что они уже победители и настоящие профессионалы», - отметила заместитель министра образования Камчатского края Ирина Медведева.

В финале Национального чемпионата участвуют порядка 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России и около 2 тыс. экспертов. Церемония открытия запланирована на вечер среды, гостей ожидает представление с участием 1 тыс. дронов со светодиодной подсветкой.

Кроме соревновательных площадок, в рамках чемпионата пройдет деловая программа, которая начинается 26 августа, с награждением лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, реализующих проекты движения "Ворлдскиллс" в Российской Федерации.

Также запланированы панельные сессии, дискуссии и пленарное заседание «Эффект WorldSkills в масштабах страны: от участия в чемпионате до реализации нацпроекта». Одной из центральных тем деловой программы будут вопросы развития системы подготовки кадров для самостоятельной экономической деятельности граждан страны. Важнейшими векторами дискуссии станут внедрение новых подходов к обучению и трудоустройству специалистов регионов на основе запросов местных компаний, интеграция требований бизнеса в систему образования.

Отдельно на полях мероприятия обсудят реализацию национальных проектов, в том числе нацпроекта «Образование».