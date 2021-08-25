Правительство региона ведёт переговоры с Минобороны РФ по передаче полуразрушенных зданий в Завойко

Всего личный приём граждан главы региона посетило шесть человек. Большинство поступивших обращений касались благоустройства Петропавловска-Камчатского.

Так, Мария Пляскина обратилась от имени жителей микрорайона Завойко по вопросу сноса полуразрушенных зданий и обустройства зон для отдыха и прогулок.

Самой острой проблемой микрорайона остаются полуразрушенные здания министерства обороны, в частности бывшие пекарня и клуб офицеров. Правительство Камчатского края ведёт переговоры с министерством обороны РФ по передаче этих строений и дальнейшего благоустройства освободившейся территории.

«Мы постепенно продвигаемся в вопросах благоустройства по каждому микрорайону, будем их решать последовательно. В Завойко снос полуразрушенных строений — это главное. Эти здания принадлежат министерству обороны РФ, мы работу с ними выстроили. В целом Минобороны занимает конструктивную позицию и по другим точкам объекты передает, мы договаривались, что в течение двух лет дома будут снесены. В перспективе будем рассматривать эти участки для индивидуального жилищного строительства, учитывая и то, что там очень живописные виды», - заявил Владимир Солодов.

Другую горожанку интересовал вопрос содержания туристического объекта на Вилючинском перевале.

«Недавно мы находились на перевале и, помимо ошеломительных видов, увидели другую картинку. Информационные аншлаги находятся в плачевном состоянии: либо частично разрушены, либо отсутствуют полностью, обнажив ржавеющую конструкцию стендов. Понятно, что влияют вандализм и погодные условия, но все же хотелось, чтобы эти объекты были приведены в порядок», - отметила Светлана Калина.

Владимир Солодов поручил администрации Елизовского района отправить работников, которые проведут хозяйственные работы, уберут территорию объекта. Кроме того, губернатор дал поручение министерству туризма разработать совместно с туристским сообществом план мероприятий по подготовке туристического объекта к зимнему сезону, а также восстановить к предстоящему летнему сезону информационные аншлаги.

Владимир Солодов дал поручение главе Петропавловск-Камчатского округа Константину Брызгину проработать все обращения граждан, касающиеся благоустройства в краевом центре, и включить объекты в соответствующие программы.

Напомним, граждане могут записаться на прием через единую приемную, которая находится по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Направить обращение, выступить с инициативой и задать вопрос можно с понедельника по четверг с 9:00 до 17:15, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:45. Кроме того, обращения принимаются по почте: 683004 г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, — по электронной почте 41region@kamgov.ru, а также при помощи сервиса «Интернет-приёмная». Записаться на онлайн-приём можно также на портале «Камчатка в порядке».