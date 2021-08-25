На объекте строительства «Дом культуры в поселке Лесной» возводят бетоноконструкции технического этажа

Строительство ведется рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Мы видим, что работы идут в соответствии с графиком. Сейчас на объекте возводят бетоноконструкции технического этажа. Считаем, что у подрядчика есть возможность немного ускориться, чтобы деньги, выделенные из резервного фонда Российской Федерации, были использованы в полном объёме. Этот объект очень важен для нас. Впервые на Камчатский край выделили такое серьезное финансирование в рамках государственной программы «Комплексное развития сельских территорий». Мы тщательно следим за ходом работ и исполнением контракта», - сказал Вячеслав Черныш, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Добавим, стоимость проекта - около 300 миллионов рублей. Общая площадь объекта составит 3267,35 квадратных метра. По проекту здание Дома культуры рассчитано на 100 человек. В здании разместят кинозал, где будут проводиться кинопоказы и культурно-массовые мероприятия. В будущем Доме культуры предусмотрены спортивный, тренажерный и танцевальный залы. Для обеспечения возможности детей дошкольного и школьного возраста заниматься в свободное время различными видами творчества в здании оборудуют кружковые кабинеты.

Напомним, сеть культурно-досуговых учреждений Камчатки представляет наиболее крупный сегмент отраслевой инфраструктуры — это почти 40% от общего количества организаций культуры. Более половины из них расположены в сельской местности и часто являются единственными учреждениями культуры в отдалённых населённых пунктах. В связи с этим возрождение ДК, особенно сельских, является одним из приоритетных направлений работы правительства Камчатского края.