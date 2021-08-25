Почти 60% коллектива средней школы № 24 Петропавловска прошло вакцинацию

В школе работают 145 сотрудников общеобразовательного и дошкольного звена. Все они общаются с большим количеством детей и их родителей, поэтому важно, чтобы каждый из них был защищён от коронавирусной инфекции, считает директор учреждения Максим Мороз.

«На сегодня у нас привито 59,5 процента коллектива. Вакцинация идёт довольно активно, некоторые работники привились в отпуске, кто-то отложил процедуру до выхода из отпуска. Порядка 20 % сотрудников попали в категорию переболевших коронавирусом или получивших медотводы. Они консультируются с врачами по поводу прохождения вакцинации. Вакцинация для нас - это здоровье сотрудников и страховка для педагогов, что они смогут побороть инфекцию, если она вдруг попадёт в классы. Помимо этого, мы стараемся сократить прямые контакты с родителями, максимально проводить встречи и родительские собрания в дистанционном режиме. В прошлом году мы проводили собрания с личным участием только на открытом воздухе или с малым количеством участников», — сказал Максим Мороз.

Шесть сотрудников школы и детского сада уже прошли ревакцинацию, то есть привились повторно. Директор школы и сам прошёл процедуру, потому что считает, что даже в случае заболевания коронавирусом болезнь будет протекать легче.

«Самая напряжённая обстановка по коронавирусу у нас была в декабре прошлого года, но в январе заболеваемость пошла на спад. В целом меры, предпринятые для профилактики коронавируса, дали свои плоды, и уже с третьей четверти мы полностью работали в обычном режиме», — добавил Максим Мороз.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.