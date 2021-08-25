Правительством Камчатского края и Росреестром заключено соглашение о взаимодействии в проекте «Земля для стройки»

Вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов и глава Росреестра Олег Скуфинский подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Земельные участки, имеющие потенциал использования для жилищного строительства, будут отражаться на публичной кадастровой карте с помощью сервиса «Земля для стройки».

«Потенциальные инвесторы, застройщики и любые заинтересованные лица в режиме онлайн смогут выбрать подходящий для строительства жилья земельный участок, а затем обратиться за оформлением участка в пользование. Новый сервис обеспечит связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами, а также упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства», – рассказал вице-губернатор Камчатского края Александр Кузнецов.

Для поиска и определения земельных участков, пригодных под жилищное строительства, при управлении Росреестра по Камчатскому краю создан оперативный штаб, в который вошли представители федеральных и региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления полуострова.

«Оперативным штабом уже актуализирован и утвержден перечень из 10 земельных участков, расположенных на территориях Петропавловска-Камчатского и Елизова. Общая площадь актуализированных земель составила 241 гектар», – добавил руководитель управления Росреестра по Камчатскому краю Юрий Маслов.

В результате масштабной работы по выявлению земель, пригодных для жилищного строительства, на публичной кадастровой карте появились сведения о таких земельных участках и территориях, расположенных в границах большинства регионов России. В ближайшее время с помощью этого сервиса можно будет увидеть и земельные участки Камчатского края.

Для поиска земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо зайти на сайт публичной кадастровой карты, выбрать в критериях поиска «жилищное строительство», далее ввести в поисковую строку номер региона, двоеточие и символ «*».

Кроме общедоступных сведений, уже содержащихся в Едином государственном реестре прав (ЕГРН), там также будет информация о потенциале использования участка (строительство индивидуального жилого дома или многоквартирного дома), наличии инженерных сетей и т.д.

После выбора земельного участка появляется возможность направить обращение о своей заинтересованности в земельном участке в уполномоченный орган, нажав кнопку «Подать обращение» в информационном окне объекта.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.