Еще одна детская площадка скоро появится в Петропавловске

В этом году в краевом центре будет обустроено 50 детских площадок. Работы ведутся одновременно на нескольких объектах. Один из них расположен на улице Мишенной, д. 116/1.

Как рассказал мастер строительного участка Николай Терлецкий, одна из особенностей данной площадки – необходимость установки подпорной стенки из габионов из-за перепадов на прилегающей территории. Также здесь появится тротуар.

«По данному адресу мы вчера проводили повторное собрание жильцов по вопросу спила деревьев. Дело в том, что у нас были все документы, которые подтверждали необходимость спила деревьев. Но несколько жителей начали сомневаться, поэтому мы провели собрание, на котором участники единогласно решили спилить старые деревья. Впоследствии за свой счет посадим другие зеленые насаждения», - рассказал Николай Терлецкий.

13 деревьев уже спилены, сейчас будет проводиться выкорчёвывание, затем - выборка грунта, в дальнейшем - заливка бетонного основания.

Общая площадь составляет почти 340 квадратных метров. В рамках благоустройства на площадке появятся детский игровой комплекс, качели, карусель, балансир, песочница, а также скамейки и урны.

Напомним, в этом году на территории краевой столицы будет реализован второй этап проекта «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. В рамках запланированных работ во дворах появятся детские площадки. Места размещения и эскизы площадок, наполнение конкретными МАФами осуществлялось при согласовании с жителями.