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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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На Камчатке сотрудники Росгвардии помогли тонущим детям

09:15
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На Камчатке сотрудники Росгвардии помогли тонущим детям

25 августа, находясь на маршруте патрулирования в г.Вилючинск, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Камчатскому краю получили указание проследовать к городскому пирсу, где, согласно поступившей информации, дети находятся в воде и не могут выбраться.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы увидели в воде двух подростков, которые держались за стену пирса.

На место происшествия сотрудники Росгвардии вызвали Скорую помощь и сотрудников МЧС.

Старший сержант полиции Владимир Пастухов принял решение спуститься к детям в воду для оказания помощи. Спустившись, росгвардеец удерживал их на плаву до прибытия экипажа МЧС.

С помощью веревки сотрудники МЧС извлекли из воды первого ребенка. Затем скинули в воду два спасательных жилета. Воспользовавшись жилетами, сотрудник Росгвардии Владимир Пастухов вместе со вторым подростком смогли добраться до берега.

На берегу детей передали сотрудникам скорой помощи.

детиросгвардия
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