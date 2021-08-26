На Камчатке полицейские изъяли почти 10 килограммов растительных наркотиков

Операция направлена на выявление и ликвидацию культивируемых посадок и очагов произрастания дикорастущей конопли и незаконных посевов растений, которые запрещены к возделыванию, привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения.

В ходе проведения операции «Мак-2021» из незаконного оборота изъято более 9,8 килограммов наркотических средств растительного происхождения (каннабис (марихуана), гашиш). В том числе выявлено четыре факта незаконных посевов наркосодержащего растения «Конопля» (47 кустов).

Сотрудники полиции возбудили четыре уголовных дела, из них: три - по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, одно - по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ.

Кроме того, выявлено 20 административных правонарушений, по которым возбуждено административное производство, в большинстве случаев - за употребление наркотических средств.