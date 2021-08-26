Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 12:39, 26 Августа, четверг
ночью 13°C
днем 23°C
ветер 4.2 м/с
Завтра 27 Августа
12 ... 22°C
ветер 3.9 м/с
  2. Новости
  3. ВЭФ
  4. Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

10:10
60
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Стороны обсудили двустороннее российско-японское сотрудничество, а также взаимодействие в рамках
VI Восточного экономического форума, который пройдет 2–4 сентября во Владивостоке.

Антон Кобяков особо отметил наработанный Японией на Олимпийских играх в Токио бесценный опыт в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологических мер безопасности при проведении международных мероприятий.

«Япония – стратегический партнер России на Дальнем Востоке, с которым наша страна нацелена укреплять всестороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других практических областях. Уверен, что представители Японии на ВЭФ-2021 будут самым серьезным образом участвовать в деловых и культурных мероприятиях. В частности, традиционно на ВЭФ-2021 состоится бизнес-диалог „Россия – Япония”», – отметил Антон Кобяков.

«Мы нацелены на обсуждение направления развития Дальнего Востока. В планах делегации – провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. Надеюсь, Форум станет площадкой для принятия конкретных решений и будет способствовать развитию устойчивого партнерства между российским Дальним Востоком и Японией. Наша делегация заинтересована в активном участии в сессиях деловой программы ВЭФ-2021», – сообщил Тоёхиса Кодзуки.

Отдельно обсуждался ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина, который состоится в спортивном комплексе «Олимпиец» в рамках спортивной программы ВЭФ-2021. В этом году турнир пройдет в новом формате – матчевой встречи юниорских сборных России и мира. Было отмечено, что турнир включен в календарь подготовки российских спортсменов к будущим Олимпийским играм.

вэфвэф-2021восточный экономический форумяпония
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Делегация Королевства Таиланд примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021
Участие Камчатки в Восточном экономическом форуме позволило модернизировать «Голубую лагуну»
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.