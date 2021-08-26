Владимир Агеев: Региональные составляющие нацпроектов экономического направления в крае выполняются успешно

Мероприятие прошло 25 августа под председательством Владимира Агеева, заместителя председателя бюджетного комитета.

В нем приняли участие краевые депутаты, представители профильных министерств, районов края и общественных организаций.

Как рассказал Владимир Агеев, рассмотрели 4 нацпроекта по направлению «Экономический рост». На их реализацию в 2021 году выделено 0,5 млрд рублей, или 6 % от суммы, предназначенной на исполнение всех нацпроектов в Камчатском крае.

«Первый нацпроект – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Меры поддержки бизнеса, которые приняты в крае в 2020 году, дали хорошие результаты. Увеличивается число самозанятых, а также рабочих мест, и в целом увеличилось производство в крае. Меры поддержки, принятые в 2021 году, – это микрозаймы, кредиты с небольшими процентами, и самое главное – предоставление информационной поддержки. В Усть-Камчатском и Мильковском районах созданы Центры предпринимательской поддержки. Такие центры работают даже в отдаленных районах. Договорились, что проведем семинар со всеми районами, где они поделятся лучшими практиками», – рассказал Владимир Агеев.

Второе направление – «Международная кооперация и экспорт». Было отмечено, что показатели экспорта продукции камчатских производителей на сумму 750 млн долларов выполняются.

«Мы предложили рассмотреть возможность увеличения линейки продукции на экспорт. Это, к примеру, и дикоросы, и экспорт услуг – туристические, образовательные и др. Также мы обсудили с министерством рыбной промышленности, чтобы край поставлял продукцию глубокой переработки, что увеличит конечную стоимость продукции», – добавил Агеев.

По его мнению, наиболее успешно реализован на Камчатке в 2021 году нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Многие районы уже подключены к широкополосному Интернету через систему ВОЛС. Есть определенные трудности в северных районах, и они пока будут работать от спутника. Но уже проводится современный Интернет в Быстринский район, подключены Мильковский и Усть-Камчатский районы. Это, в том числе, возможность развития телемедицины, о чем говорила на стратегической сессии наш депутат Госдумы Ирина Яровая. Также данный нацпроект направлен на увеличение количества услуг в цифровом формате. К концу года их будет представлено порядка 100», – рассказал Агеев.

Четвертый нацпроект – «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда за счет обучения и переобучения, прежде всего, управленческого персонала и перепланировки предприятий.

«Проблема в том, что в этот нацпроект могут войти предприятия, отвечающие определенным отраслевым и финансовым показателям. Им соответствуют всего около 40 наших предприятий. Вместе с правительством края мы обращались, чтобы эту планку нам снизили. Сегодня все эти предприятия необходимо завести в данный проект. И Законодательное Собрание предприняло беспрецедентный шаг – приняло закон, устанавливающий льготы для предприятий, которые будут участвовать в этом нацпроекте», – прокомментировал Владимир Агеев.

Он добавил, что принятые усилия не прошли даром: Камчатский край был определен как федеральная площадка по подготовке управленческого персонала всего дальневосточного региона. Со следующего года такое переобучение начнется на базе Дальневосточного филиала Всероссийской академии внешней торговли.

Владимир Агеев резюмировал, что заседание рабочей группы по нацпроектам было заключительным в 3-м созыве Заксобрания. В течение года были рассмотрены все нацпроекты с участием муниципальных районов.

«Надеюсь, что следующий созыв будет так же активно контролировать реализацию нацпроектов», – сказал он в заключение.