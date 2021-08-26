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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Завершающая сессия Законодательного Собрания 3-го созыва состоится в начале сентября

Завершающая сессия Законодательного Собрания 3-го созыва состоится в начале сентября

11:10
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Завершающая сессия Законодательного Собрания 3-го созыва состоится в начале сентября

Как сообщил первый вице-спикер Андрей Копылов, на финальную, 50-ю сессию депутаты Законодательного Собрания Камчатского края соберутся 7 сентября.

«На сессию будет вынесен ряд законопроектов, работу над которыми мы начали ранее. Какие-то уже рассмотрены в первом чтении – на завершающей сессии планируем принять окончательно их. В повестке сессии есть законопроекты, которые разработаны депутатами по предложению граждан, а также внесенные органами исполнительной власти и прокуратурой», – рассказал Андрей Копылов.

В повестку предстоящей сессии в настоящий момент включено 24 вопроса. Формирование повестки продолжается. Предварительно все законопроекты будут рассмотрены на заседаниях профильных комитетов.

Планируется также, что на 50-й сессии депутаты подведут итоги работы Законодательного Собрания 3-го созыва за пятилетний период.

Трансляция заседания традиционно будет проходить онлайн, на официальном сайте Законодательного Собрания Камчатского края.

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