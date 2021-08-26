Камчатцы старше 60 лет могут прививаться вакциной «Спутник Лайт»

Теперь официально разрешено использовать «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет.

Ранее об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

«Теперь мы можем использовать «Спутник Лайт» для людей старше 60 лет. Ограничения такие же, как и для других вакцин. Но в основном она рекомендуется для людей, которые уже были вакцинированы либо переболели», — сказала врач-терапевт Камчатского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вероника Веремеенко.

Главное отличие вакцины «Спутник Лайт» от других в том, что её вводят однократно. Противопоказаниями к её применению являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, а также возраст до 18 лет. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры.

На сегодня в Камчатском крае привиты первым компонентом вакцины уже 75 тысяч 626 человек. Завершили вакцинацию против новой коронавирусной инфекции 62 тысячи 88 человек.

За минувшие сутки провакцинированы 1 тысяча 595 человек. Из них первым компонентом вакцины – 745 жителей полуострова, вторым компонентом – 850.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.