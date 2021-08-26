В краевой столице поздравили семью с 25-летним юбилеем совместной жизни

Владимир и Анжелика Внуковы поженились 23 августа 1996 года во Дворце бракосочетания г. Петропавловска-Камчатского. Спустя 25 лет, в годовщину серебряной свадьбы, они вновь пришли в ЗАГС краевой столицы для торжественной церемонии по случаю юбилея.

Семья Внуковых вновь, как 25 лет назад, обменялась обручальными кольцами. После чего Владимир и Анжелика исполнили танец молодоженов.

В отделе ЗАГС г. Петропавловска-Камчатского есть особенная книга, в которой оставляют свои подписи почетные супружеские пары города, сохранившие любовь и чуткость в отношениях, являющие собой пример для всех молодых пар. Юбиляры поставили подписи в Книге записи актов торжественной регистрации юбилейных браков г. Петропавловска-Камчатского.

После этого им был вручён приветственный адрес губернатора Камчатского края.

Юбиляры – увлеченные люди: Владимир Владимирович занимается западным и восточным фехтованием, Анжелика Игоревна – бальными танцами и верховой ездой. Постоянный личностный рост — один из секретов прочного семейного союза, говорят Владимир и Анжелика.

«У нас есть общие интересы. Мы дополняем и вдохновляем друг друга. Я являюсь инициатором идей, а муж меня поддерживает. Также и наоборот: благодаря Владимиру я 17 лет проработала в банковской сфере. Кроме того, мой муж — надёжный, добрый, верный, настоящий мужчина. Семейная жизнь — это не спринтерский забег, а марафонский. На этом пути может быть всякое. Мы устаём, ссоримся, можем любить друг друга и тут же поругаться. Но пройдя через все испытания, понимаем, любовь становится другой. Это не конфетно-букетный период, а уважение, понимание и желание сделать счастливым близкого человека. Эти чувства у нас взаимны. Мы не устаём друг от друга, нам не скучно вместе. Даже если мы молчим, нам комфортно. А ещё я считаю, что люди должны развиваться. У нас есть разносторонние увлечения — и свои личные, и совместные, и это позволяет нам сохранять интерес друг к другу», — поделилась секретами долгой семейной жизни Анжелика.

У супругов Внуковых двое замечательных сыновей, которые трогательно поздравили родителей с юбилеем семейной жизни.

В завершение торжественной церемонии чету Внуковых пригласили в краевой ЗАГС на празднование «золотого» юбилейного брака.