Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 18:26, 26 Августа, четверг
ночью 13°C
днем 23°C
ветер 4.2 м/с
Завтра 27 Августа
12 ... 22°C
ветер 3.9 м/с
  2. Новости
  3. Информация
  4. Представителей КМНС Камчатки приглашают принять участие в краевом конкурсе

Представителей КМНС Камчатки приглашают принять участие в краевом конкурсе

13:10
88
Представителей КМНС Камчатки приглашают принять участие в краевом конкурсе

Задача конкурса – способствовать сохранению, распространению, популяризации родных языков коренных народов, сохранять культурное наследие коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

До окончания приема заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе остался месяц. Об этом сообщили в министерстве развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края.

Среди номинаций конкурса:

- «Лучшее сказание или легенда»;
- «Лучшее поэтическое произведение»;
- «Лучший рассказ или эссе»;
- «Лучшая видеоработа».
- «Профессионал» (для тех, чья профессиональная деятельность связана с родным языком: работники культуры, образования и т.п.)

Работы необходимо прислать до 30 сентября 2021 года на электронный адрес MinRGO@kamgov.ru, дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (4152) 42-11-04, 8 (4152) 42-32-62

«В 2020 году краевой конкурс на языках коренных народов проводился в шестой раз. В нем приняли участие школьники, взрослые, а также люди, профессиональная деятельность которых связана с языками коренных народов. Всего в конкурсе приняли участие 34 человека, в их числе два коллектива из с. Тымлат: кружок по изучению корякского языка при библиотеке и отделение национального декоративно-прикладного искусства при МКУДО Карагинского района «Карагинская ДШИ». В прошлом году было подано 26 творческих работ. В основном они были представлены на корякском языке», — рассказал врио министра развития гражданского общества, молодёжи и информационной политики региона Виктор Махиня.

В 2020 году при поддержке Агентства по внутренней политике Камчатского края (сегодня министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики) и министерства культуры Камчатского края был издан сборник «Лучших творческих работ на родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Камчатке», в котором собраны самые интересные работы, представленные за шесть лет конкурса.

В 2021 году призовой фонд конкурса составляет 200 тысяч рублей.

кмнсконкурс
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Второй краевой фестиваль «Камчатка – Россия – Мир»
Ирина ЯРОВАЯ по просьбам земляков продлила приём заявок на конкурс «Моя любимая Камчатка»
Камчатских участников нацпроекта «Производительность труда» приглашают принять участие в конкурсном треке «Фабрика процессов»
Жителей Камчатки приглашают посетить выставку к 150-летнему юбилею Александры Родионовой-Славиной
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.