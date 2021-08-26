Представителей КМНС Камчатки приглашают принять участие в краевом конкурсе

Задача конкурса – способствовать сохранению, распространению, популяризации родных языков коренных народов, сохранять культурное наследие коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

До окончания приема заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе остался месяц. Об этом сообщили в министерстве развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края.

Среди номинаций конкурса:

- «Лучшее сказание или легенда»;

- «Лучшее поэтическое произведение»;

- «Лучший рассказ или эссе»;

- «Лучшая видеоработа».

- «Профессионал» (для тех, чья профессиональная деятельность связана с родным языком: работники культуры, образования и т.п.)

Работы необходимо прислать до 30 сентября 2021 года на электронный адрес MinRGO@kamgov.ru, дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (4152) 42-11-04, 8 (4152) 42-32-62

«В 2020 году краевой конкурс на языках коренных народов проводился в шестой раз. В нем приняли участие школьники, взрослые, а также люди, профессиональная деятельность которых связана с языками коренных народов. Всего в конкурсе приняли участие 34 человека, в их числе два коллектива из с. Тымлат: кружок по изучению корякского языка при библиотеке и отделение национального декоративно-прикладного искусства при МКУДО Карагинского района «Карагинская ДШИ». В прошлом году было подано 26 творческих работ. В основном они были представлены на корякском языке», — рассказал врио министра развития гражданского общества, молодёжи и информационной политики региона Виктор Махиня.

В 2020 году при поддержке Агентства по внутренней политике Камчатского края (сегодня министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики) и министерства культуры Камчатского края был издан сборник «Лучших творческих работ на родных языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Камчатке», в котором собраны самые интересные работы, представленные за шесть лет конкурса.

В 2021 году призовой фонд конкурса составляет 200 тысяч рублей.