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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет на Камчатке

13:30
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Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет на Камчатке

Акция «Ночь кино» в этом году пройдёт в шестой раз.

Бесплатные сеансы состоятся на открытых площадках. Жителям Петропавловска-Камчатского кино будут показывать у роллердрома на ул. Топоркова, 8 с 15:00 до 22:00. Формат проведения акции – автокинотеатр: смотреть фильмы зрители будут в своих авто, звук будет идти через автомобильные радиоприемники, которые нужно настроить на частоту 98,5 FM. Въезд на парковочную площадку свободный.

Также к акции присоединились другие населенные пункты региона. «Ночь кино» состоится в городе Елизово – там фильмы покажут в парке «Сказка», также киносенсы пройдут в Раздольном, Вулканном, Оссоре и Тиличиках. Лицензионные диски, которые предоставил Фонд кино, уже доставлены организаторам бесплатных кинопоказов.

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Показы фильмов пройдут с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором региона из-за пандемии коронавируса.

Организаторы всероссийской акции «Ночь кино» - министерство культуры России и Фонд кино. Впервые она была проведена в 2016 году.

ночь кино
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