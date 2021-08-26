Получены первые результаты экологического обследования Курильского озера

Исследования проводятся с помощью гидроакустического оборудования, квадрокоптеров и фотоловушек. В полевых работах задействованы сотрудники Института биологии внутренних вод и Института проблем экологии и эволюции, Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Кроноцкого заповедника.

В настоящее время учёные оценивают пространственное распределение и численность нерки в озере гидроакустическим методом. Для этого специалисты привезли на Курильское озеро исследовательский эхолот Simrad EK80 – самую современную модель аппаратуры подобного класса.

"Антенна эхолота двухчастотная: имеет расщепленный луч на низкочастотном канале и одиночный на высокочастотном. Технология расщепленного луча позволяет провести точные количественные оценки рыбного населения, а высокочастотный канал используется для идентификации объектов, – сообщил Михаил Малин, научный сотрудник Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН. – В данный момент мы проводим разведку, обследуем диапазон глубин от 6 до 80 метров по всему периметру озера. Проведению съёмок не всегда благоприятствуют погодные условия – аппаратура очень чувствительна к волнению и качество полученных данных во многом зависит от стабильности платформы (моторной лодки). На обследованном участке мы фиксировали плотные скопления молоди нерки, расположенные на глубине 20-30 метров. После завершения рекогносцировочной съёмки перейдём к горизонтальному зондированию и определению плотности производителей в литорали".

Как отметили наблюдатели, бόльшая часть производителей нерки придерживается мелководных участков у побережья. Также скопления рыб отмечены вблизи устья реки Хакыцин – одного из главных нерестилищ бассейна Курильского озера. Эти участки, как и реки, впадающие в заповедный водоём, недоступны для обследования гидроакустической аппаратурой из-за малой глубины, поэтому их обследуют методом аэрофотосъёмки с беспилотного летательного аппарата. Таким образом, два современных метода исследований будут дополнять друг друга для получения итоговых оценок структуры нерестового запаса ценных лососей.

"Сейчас мы обследуем литоральную зону озера вдоль всей береговой линии, чтобы сравнить текущую ситуацию с тем, что известно по литературным данным. Несколько известных мест нереста пока пустуют. Но рыба в водоём заходит, так что ситуация может измениться. Вода в озере очень прозрачная, и нерку видно хорошо даже в пасмурную погоду. Главная проблема – ветер, который иногда мешает управлять дроном. В ближайших задачах продолжить картирование нерестилищ, чтобы затем постараться дать количественные оценки их заполняемости", – сообщил Алексей Цессарский, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Специалист отметил, что ранее на озёрах таких работ не было. Исследование нерестилищ нерки с помощью дрона проводилось лишь на одной из рек Камчатки. Это позволило дать более точные оценки численности производителей для прогнозов и регулирования промысла. На Курильском озере из-за большого числа нерестилищ, их разнообразия и неравномерности заходов и нереста рыбы перед учёными стоят нестандартные задачи. Участники экспедиции рассчитывают, что водоём станет не только объектом всестороннего изучения экосистемы, но и своеобразным полигоном для разработки новых методик исследований.

Ещё один важный аспект исследований – роль нерки в питании медведей, обитающих в окрестностях Курильского озера. С середины июня в рамках проекта ведётся оценка степени обеспеченности животных лососем на речных нерестилищах, сезонного распределения, динамики относительной численности и половозрастного состава медведей в устьях основных нерестовых рек и по периметру озера, размеров и демографических характеристик локальной группировки животных. Помимо визуального наблюдения используются фотоловушки.

"В этом году в первой половине сезона мы снова наблюдали очень слабые нерестовые заходы нерки в реки Первая Северная и Выченкия, впадающие в озеро в северной части. К сожалению, такая ситуация отмечается последние четыре года. В настоящее время лосось в достаточном количестве присутствует на нерестилищах южных притоков – рек Хакыцин, Кирушутк и Гаврюшка. Здесь сейчас отмечены основные скопления медведей. Как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно: впереди ещё два основных месяца нажировки зверей, – сообщил Сергей Колчин, научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" и Института водных и экологических проблем ДВО РАН. – В этом году радует обилие шишек кедрового стланика, был неплохой урожай жимолости, голубики и шикши: орехи и ягоды являются важным подспорьем в питании медведей".

Добавим, что по данным КамчатНИРО, сотрудники которого ведут учёт нерки на рыбоучётном заграждении в истоке реки Озёрной, на нерест в Курильское озеро уже зашло около 1,6 миллиона особей.