На Камчатке в двух районах отмечается высокий класс пoжарной опасности

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 августа 2021 года в сёлах Сосновка Елизовского муниципального района и Мильково Мильковского муниципального района показатель пожарной опасности достиг высокого, четвёртого, класса по региональной шкале. Прогнозируется, что явление сохранится до 28 августа.

В связи с этим вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах, проезд транспортных средств в лесные массивы (кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов) и проведение культурно-массовых мероприятий в лесах. В этот период запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также проведение всех видов пожароопасных работ на территории земель лесного фонда и территориях, примыкающих к ним.

Напомним, вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает. Так, при высоком (IV) и чрезвычайном (V) классах пожарной опасности возгорание могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу.

В связи с этим сохраняется вероятность возникновения происшествий, связанных с природными пожарами, и возгораний на дачных участках, на сельскохозяйственных угодьях.

Спасатели настоятельно рекомендуют населению воздержаться от разведения костров, дымокуров на территориях с высоким показателем пожарной опасности. Членам садоводческих товариществ не следует разводить костры на своих участках во избежание распространения огня на лесные территории. Окурки и спички должны быть полностью погашены в песке, глине, воде или импровизированных подручных металлических или стеклянных емкостях. Уважаемые родители! Объясните своим детям, что играть со спичками, поджигать из баловства сухую траву, мусор, разжигать костры – чрезвычайно опасно!