Пятилетний Никита с Камчатки скоро получит шанс на полноценную жизнь

«Я не верила в чудеса, но добро и хорошие люди вокруг нас существуют!»: мама пятилетнего Никиты из Петропавловска благодарит Ирину Яровую за помощь сыну. Депутат организовала для мальчика обследование и лечение в федеральной клинике имени Н.И. Пирогова. Малыш уже находится в Москве и получает высококвалифицированную помощь.

У Никиты серьезные проблемы со здоровьем - в свои пять лет он перенёс 9 бронхитов и пневмоний, коронавирус, а также другие болезни верхних дыхательных путей. В стационар за последние два года малыш попадал 8 раз. За его плечами в таком нежном возрасте уже десяток рентгеновских снимков и несколько компьютерных томографий. В холодное время года малыш может находиться на улице не более 15 минут - дольше уже опасно. Из-за страха перед лечением ребенок даже перестал разговаривать. Чтобы ухаживать за Никитой маме пришлось уволиться с работы. Камчатские врачи так и не смогли установить причину бесконечных болезней малыша и расписались в бессилии.

Мама Никиты Татьяна Белих с последней надеждой обратилась к Ирине Яровой, зная, что когда речь идёт о жизни детей, депутат всегда действует незамедлительно. Ирина Яровая в течение суток договорилась об обследовании и лечении малыша в ведущей российской клинике, а также решила вопрос с билетами в столицу - традиционно в конце августа мест на камчатские рейсы уже нет.

«Когда я обратилась в общественную приёмную Ирины Анатольевны, я, честно говорю, не ожидала, что так всё это ускоренно, незамедлительно будет решено. Мне когда позвонили на следующий день, я, честно говоря, немножечко в шоке была. Я очень очень сильно благодарна Ирине Анатольевне Яровой! Словами многого не скажешь, но только добрые слова и низкий поклон. Это всё так быстро решилось! Не верила в чудеса, но чудеса и хорошие люди есть вокруг нас! Она помогала, помогает и будет помогать детям. Побольше бы таких депутатов как она, и вообще было бы всё хорошо и замечательно», - говорят Татьяна Белих.

Сейчас Татьяна с Никитой находятся в клинике имени Пирогова. Лучшие российские врачи обследуют малыша, чтобы выяснить диагноз и назначить курс лечения.