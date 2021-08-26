Илья ТОЛМАЧЕВ: Я предлагаю внести в народную программу «Единой России» раздел про велодорожки и велопарковки

Депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа Илья Толмачев предлагает внести в программу раздел про велодорожки и велопарковки.

«Нам очень повезло в этом году с летом, с погодой, много людей пользуется самокатами и велосипедами. Велодорожек стало не хватать. Мы уже видим, что новые технологии, такие, как электрические самокаты, входят в нашу жизнь. Это удобно, но, к сожалению, инфраструктура города не позволяет кататься безопасно. Конечно же, хочется, чтобы такие комфортные вещи, как велодорожки, присутствовали в нашем городе», – сказал Илья Толмачев.

Он подчеркнул, что кроме велодорожек необходимо думать и о велопарковках. Велосипеды и самокаты занимают не много места, но оставлять их на улице просто так опасно. Места для стоянок оборудованы далеко не везде, хотя они нужны и возле торговых центров, и спортивных сооружений, и других мест, куда могут приезжать на колесном транспорте жители городов и поселков.

«Конечно же, люди не могут все время кататься на велосипедах, самокатах, они подъезжают, к примеру, к торговым центрам, но не всегда там есть парковочные места, необходимые для сохранности их имущества. И когда человек заходит в магазин, он, конечно, переживает, старается быстрее что-то купить, и вернуться к своему имуществу, это создает дискомфорт. Люди просят, чтобы организовали как велодорожки, так и парковочные места возле торговых центров», – добавил депутат.