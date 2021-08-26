Депутаты работают над проектом по благоустройству улицы 50 лет Октября

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и депутат Законодательного собрания региона Владимир Агеев обсудили вопросы развития округа № 5, а также оценили проделанную работу по благоустройству и развитию социальной сферы.

«Характерная особенность нашего округа в том, что на его территории находится достаточно много социальных учреждений: девять учреждений здравоохранения, восемь детских садов, три школы, колледж искусств, колледж технологии и сервиса, детская краевая библиотека, центральная библиотека “Доступный город”», — рассказал Владимир Агеев.

На проспекте Рыбаков продолжается возведение нового корпуса школы № 33. Сейчас работы ведутся в соответствии с графиком, планируется, что в занятия там начнутся в 2022-2023 учебном году.

«Хочу отметить, что здесь быстро развивается социальная сфера. Завершается строительство нового здания школы № 33, которое позволит решить проблему с дефицитом ученических мест. Рассчитываем, что уже в 2022 году ребята пойдут в новое современное здание. Ориентируемся на то, что благоустройство вокруг нового корпуса к этому времени тоже будет завершено», — сказал Владимир Солодов.

Помимо этого, на территории округа действует первая на Камчатке модельная библиотека «Доступный город», обустроенная в рамках национального проекта «Культура». Сегодня она стала неким творческим центром.

«Для библиотеки приобретено современное оборудование, а сам центр очень полюбился молодёжи и людям старшего поколения. В библиотеке мы стараемся соединить два поколения: уже проведено несколько совместных мероприятий, и мы получили позитивную обратную связь», — рассказал Владимир Агеев в ходе объезда.

Центр подключен к электронным библиотекам: Национальной электронной библиотеке, Литресс, Знаниум - и дает возможность читателям бесплатно получить доступ к книгам этих систем в любом удобном для них месте. Еще одно важнейшее направление Центра — доступность получения информации для лиц с ОВЗ. В фонде библиотеки есть книги со шрифтом Брайля, электронные книги, специальные компьютеры. Здание библиотеки оборудовано пандусами и поручнями.

Вместе с тем в округе накопилось немало проблемных вопросов, в том числе по асфальтированию межквартальных проездов.

«Одна из самых проблемных точек — это улица 50 лет Октября, проект “Мишенная-3”, реализация которого должна была стартовать ещё в 2017 году. В него включено и благоустройство ливневых канализаций, тротуаров, межквартальных проездов и придомовых территорий. Но сегодня отсутствует синхронизация между ресурсными организациями и городским властями по проведению ремонтных работ. В ближайшее время определимся, как будем работать с ресурсными организациями, чтобы они начали проводить эти работы, а затем горадминистрация вышла на асфальтирование», — сказал Владимир Агеев.

Он также добавил, что достигнута договорённость по продолжению обустройства тротуара возле школы № 30. Ранее здесь был проложен только небольшой участок.

«Городская администрация уже в этом году выделит 2 миллиона на достройку тротуара вдоль ворот школы. Кроме того, будем искать возможности благоустройства дороги от Кроноцкой до детского сада № 15», — сказал Владимир Агеев.