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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского

16:20
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Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского

Один из корпусов краевой больницы имени Лукашевского после переезда медучреждения в новый строящийся комплекс, может стать еще одним зданием Камчатского медицинского колледжа. Такое предложение внесли жители Камчатки в штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Также камчатцы предлагают варианты благоустройства и застройки южной части краевой столицы.

«Там много ветхих домов, но есть действующие сети. Надо сносить старые здания и строить новые дома. Это может сделать район более комфортным, поможет вновь наполнить его людьми, и восстановить баланс между южной и северной частями города», – отметил актуальность этих предложений руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Андрей Лиманов.

Штаб поддержки «Единой России» расположен на Ленинградской, 89 в Петропавловске-Камчатском, он действует уже две недели. Работа идёт в разных форматах: это круглые столы, вебинары, встречи с экспертами, приёмы граждан. Камчатцы уже озвучили свои идеи в сфере здравоохранения и образования, подготовке кадров, строительству и модернизации культурных и спортивных объектов, по изменению дорожной инфраструктуры и ещё целый ряд самых разных предложений.

Каждый желающий может внести свои инициативы, лучшие из них войдут в народную программу «Единой России». Кроме того, принять участие в формировании программы можно на сайте NP.ER.RU. Первый способ – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй – направить свои предложения через специальную форму, предусмотренную на этом сайте.

Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского 0Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского 1Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского 2Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского 3Жители Камчатки вносят предложения в народную программу «Единой России» по застройке Петропавловска-Камчатского 4
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