Камчатские предприятия-участники нацпроекта «Производительность труда» могут прекратить действие устаревших правовых актов

«Административные барьеры бывают разными: начиная от каких-то неточностей и противоречий в законодательстве до вопросов, связанных, к примеру, с регистрацией предприятий или с оформлением документации. Несмотря на то, что в стране в прошлом году была запущена так называемая регуляторная гильотина, которая отсекла, отменила старые нормативно-правовые акты, касающиеся контроля и надзора, иногда мы сталкиваемся с отголосками этой гильотины: какие-то устаревшие методы ещё встречаются. О любой из таких проблем предприятия участники нацпроекта могут оперативно сообщить нам», – рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края – министр экономического развития региона Юлия Морозова.

Для того чтобы уведомить органы власти о существующих проблемах ведения бизнеса в различных отраслях, предприятие-участник национального проекта подает заявку, где сообщает об устаревших или противоречащих друг другу требованиях в законодательных документах и о необходимости внесения изменений в тот или иной нормативный правовой акт.

Сообщить об административном барьере можно двумя способами. Первый – через федеральный портал «Производительность.РФ», второй – через страницу регионального Минэкономразвития на сайте правительства Камчатского края.

«Во вкладке «Национальный проект «Производительность труда» размещена форма обратной связи, где можно оставить сообщение. В этот же день сообщение будет рассмотрено, с заявителем свяжется наш специалист и обязательно поможет. В том случае, если мы не сможем принять меры, обращение будет направлено в органы, обладающие соответствующими полномочиями», – добавила Юлия Морозова.

Ранее Минэкономразвития России разработал масштабный проект «Трансформация делового климата» (ТДК), который представляет собой механизм оперативного реагирования власти на запросы бизнес-сообщества. Одна из задач проекта – максимальное снижение административных барьеров, которые влияют на рост производительности труда.

Напомним, 7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.