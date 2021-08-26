Строительство нового дома под реализацию программы «Дальневосточная ипотека» началось на Камчатке

«Строительство дома ведет один из старейших застройщиков региона компания «Русский двор». Дом будет оборудован, как мы считаем, по последнему слову техники, потому что застройщик учел все ошибки и замечания, которые накопил в процессе своей деятельности. Здание будет повышенной комфортности. Совсем недавно на инвестиционном совете проект был признан масштабным инвестиционным проектом. На данном этапе строители разработали котлован и приступили к бетонным работам: залита фундаментная плита. Сейчас ведутся работы по возведению стен технического этажа», - сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Строящийся дом - четвертого поколения, он рассчитан на высокую сейсмическую активность и защиту от атмосферных воздействий.

Площадь застройки составит 1 579 квадратных метров, общая площадь территории — 10 965 квадратных метров. Стоимость проекта - 480 миллионов рублей. Расчётная стоимость жилого квадратного метра — 83 тысячи рублей, нежилых помещений — 90 тысяч.

На первом этаже по договорённости с администрацией поселения будут безвозмездно предоставлены 150 квадратных метров для офиса администрации, который сейчас находится в аварийном состоянии. Также на первом этаже предполагается разместить стоматологический кабинет, необходимый жителям посёлка, почту и другие социальные объекты.

Проект предполагает также строительство паркинга, детских игровых зон, спортивных площадок. Кроме того, компания берёт на себя обязательства по строительству подъездных путей.

Напомним, в мае этого года губернатор Камчатского края поручил освоить готовые под застройку территории посёлка Пионерского, чтобы заинтересованные инвесторы и застройщики могли выходить на один из наиболее перспективных участков для жилищного строительства.