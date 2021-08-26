Светлана КАУРЦЕВА: образовательный процесс эффективнее, когда мы проводим занятия в очном формате

Работа сотрудников гимназии № 39 — это ежедневное общение с воспитанниками детского сада и учащимися среднего звена, их родителями. Только детей, которых коллектив ежедневно встречает в стенах образовательного учреждения, - 1300. Именно поэтому вакцинация против коронавируса — важная составляющая в защите против коронавируса как педагогов и их семей, так и окружающих.

«У нас большое учреждение: гимназия состоит из двух зданий. В дошкольном уровне работают 84 сотрудника, включая педагогов, учебно-вспомогательный и техперсонал. В гимназии - 110 сотрудников. Этот большой круг общения в условиях распространения коронавируса, конечно, играет свою роль. Прививка позволяет нам защитить себя, свои семьи и наших воспитанников, ведь каждый из нас должен думать о своём здоровье и о здоровье окружающих нас людей. Вакцинироваться коллектив начал с декабря 2020 года. Затем темпы нарастали. Многие приняли решение привиться против коронавируса, чтобы безопасно провести отпуск с семьёй за пределами края. Сегодня вакцинировано 67 человек, 41 работнику вакцинация не показана по рекомендации врача: это переболевшие за последние полгода и люди с хроническими заболеваниями. Хочу отметить, что у нас некоторые даже прошли ревакцинацию», — сказала Светлана Каурцева.

Она добавила, что в коллективе есть и те, кто сомневается в прохождении вакцинации против коронавируса.

«В этом случае необходимо доверять той информации, которая предоставляется серьёзными проверенными организациями, уважаемыми врачами. А они говорят о том, что вакцина или защитит от самой болезни, или позволит перенести её в более лёгкой форме. Могу сказать на примере наших сотрудников, что это действительно так. У нас по-разному болели люди, но вакцинированные перенесли заболевание коронавирусом легче», — поделилась Светлана Каурцева.

Вместе с тем директор образовательного учреждения считает, что вакцинация в том числе поможет не возвращаться к дистанционному режиму работы в общеобразовательном звене и режиму дежурных групп в детском саду.

«С марта 2020 года наше учреждение работало в режиме дежурного детского сада, а гимназия вела образовательный процесс в дистанционном режиме. Поэтому четвёртую четверть мы заканчивали не совсем стандартно. Это было непросто с точки зрения организации самого процесса. Мы справились, но возвращаться к такому режиму не хотелось бы. Лучше, когда мы встречаемся каждый день, когда мы можем видеть наших воспитанников, можем с ними общаться и проводить занятия воочию, потому что это намного эффективнее для развития наших детей», — добавила Светлана Каурцева.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.