Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии

«В сентябре начинается новый учебный год, кроме того, запланировано проведение ряда важных мероприятий, среди которых День солидарности в борьбе с терроризмом и выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 8 созыва, Законодательного собрания Камчатского края, также выборы в органы местного самоуправления на Камчатке. В связи с этим нам необходимо обсудить и выработать превентивные меры безопасности населения в период проведения этих мероприятий», - сказал Владимир Солодов.

Кроме того, в ходе заседания обсудили ряд вопросов, связанных с профилактикой идеологии терроризма, а также недопущением межнациональных конфликтов.

Напомним, заседания антитеррористической комиссии Камчатского края проходят раз в два месяца. Их целью является координация деятельности различных региональных и федеральных ведомств по профилактике терроризма на территории полуострова.