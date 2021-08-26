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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии

Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии

20:30
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Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии

 «В сентябре начинается новый учебный год, кроме того, запланировано проведение ряда важных мероприятий, среди которых День солидарности в борьбе с терроризмом и выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 8 созыва, Законодательного собрания Камчатского края, также выборы в органы местного самоуправления на Камчатке. В связи с этим нам необходимо обсудить и выработать превентивные меры безопасности населения в период проведения этих мероприятий», - сказал Владимир Солодов.

Кроме того, в ходе заседания обсудили ряд вопросов, связанных с профилактикой идеологии терроризма, а также недопущением межнациональных конфликтов.

Напомним, заседания антитеррористической комиссии Камчатского края проходят раз в два месяца. Их целью является координация деятельности различных региональных и федеральных ведомств по профилактике терроризма на территории полуострова.

Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии 0Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии 1Вопросы безопасности населения обсудили на краевой антитеррористической комиссии 2
антитерроргубернатор
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