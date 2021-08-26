На проспекте Победы начали строить новую детскую площадку

Новая детская площадка расположена по адресу проспект Победы, 4. Она будет построена взамен располагавшейся здесь старой детской площадки. Как сообщил мастер строительного участка Николай Терлецкий, перед началом строительных работ был выполнен демонтаж старых конструкций.

«Мы демонтировали старую детскую площадку, конструкции которой отвезли в МКП «Благоустройство». После этого была осуществлена выемка грунта, завезён щебень. Сейчас рабочие выполняют заливку бетона. Это один из наиболее важных и длительных этапов возведения подобных объектов. Бетон высотой не менее 10 см должен сохнуть порядка 20 дней. Если будет благоприятная погода, это произойдёт быстрее, будем проверять. Затем приступим к монтажу резиновой подложки, укладке тротуаров, установке МАФов и других элементов благоустройства», — рассказал Николай Терлецкий.

Площадь застройки детской площадки составляет порядка 200 квадратных метров.

Согласно проекту на территории площадки будут расположены игровой комплекс, карусель, песочница и другие элементы. По периметру будет выполнено ограждение.

Напомним, в этом году на территории краевой столицы будет реализован второй этап проекта «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. В рамках запланированных работ во дворах появятся детские площадки. Места размещения и эскизы площадок, наполнение конкретными МАФами осуществлялось при согласовании с жителями.