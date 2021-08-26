Более десяти соглашений в рамках VI Восточного экономического форума планируют подписать власти Камчатского края

«Восточный экономический форум – это в том числе уникальная площадка для привлечения инвестиций. Инвестиции всегда давали и дают мощный толчок к социально-экономическому развитию региона. В рамках VI ВЭФа Камчатка планирует, к примеру, заключить соглашение с группой «АККОР». Это будет трехстороннее соглашение, где третьей стороной выступит министерство развития Дальнего Востока и Арктики. В рамках соглашения предусмотрена реализация проекта по строительству двух современных гостиниц в Петропавловске-Камчатском по стандартам международных брендов. С учётом того, что туризм сегодня является одним из основных направлений развития полуострова, строительство современных гостиниц позволит не только создать новые рабочие места, но и увеличить поток туристов на Камчатку», – рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края – министр экономического развития региона Юлия Морозова.

Также в планах работы на форуме – заключение соглашения о сотрудничестве с АО УК «Аэропорты регионов» по формированию и развитию Камчатского края в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой. Данное соглашение позволит развивать пассажирские перевозки по территории полуострова и будет способствовать дальнейшему развитию воздушных и мультимодальных перевозок.

Напомним, ВЭФ-2021 пройдёт во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Камчатские участники форума расскажут о рекреационном, туристическом, природном потенциале региона. Одной из тем обсуждения станет внедрение зеленых стандартов на примере Камчатского края. В частности, речь пойдёт о формировании «зеленого» мышления, как важной части «зеленой» экономики.

Программа стартового дня ВЭФ-2021, помимо традиционных форматов, будет усилена за счёт тематики большого евразийского партнерства и взаимоотношений России с Азиатско-Тихоокеанским регионом.Отдельное внимание будет уделено спортивной и культурной программе форума. Предварительно в рамках спортивной программы планируется проведение ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина, мероприятий по парусному спорту (на кубок ВЭФ; международной регаты «Дальневосточный кубок» (Far East Cup), спортивных мероприятий в рамках Дальневосточной регаты больших учебных парусников), забега в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, международных и всероссийских соревнований по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу и другое. В рамках культурной программы запланированы концертные программы на основной сцене выставки «Улицы Дальнего Востока» на территории кампуса ДВФУ, выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей на открытой площадке перед павильоном Приморского края, выступления творческих коллективов ДФО.