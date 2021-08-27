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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Новые скамейки для парка в Начиках изготовили в колонии строгого режима

09:01
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Новые скамейки для парка в Начиках изготовили в колонии строгого режима

Администрация Начикинского сельского поселения обратилась в ИК‑6 УФСИН России по Камчатскому краю с предложением изготовить скамейки, которые бы украсили парк, проходящий в настоящее время благоустройство.

В ходе встречи с руководством исправительного учреждения, представители заказчика обсудили особенности планируемых к установке изделий, предоставили эскизы, какими бы они хотели их видеть.

Осуждённые, трудоустроенные на производственном секторе колонии, изготовили по итогу пять скамеек. Они цельносварные, сбоку заполнены фигурными коваными элементами. Навес из поликарбоната сделали усиленным, с учётом использования в сложной климатической обстановке. Все металлические детали окрашены в два слоя грунт-эмалью, а доски столько же раз покрыты лаком.

Исправительное учреждение уже передало продукцию заказчику.

колониязаключенныескамейки
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