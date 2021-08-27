Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 10:37, 27 Августа, пятница
ночью 12°C
днем 21°C
ветер 3.6 м/с
Завтра 28 Августа
11 ... 16°C
ветер 4.7 м/с
  2. Новости
  3. Власть
  4. Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки

Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки

10:10
32
Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки

Участие в совещании приняли врио вице-губернатора Александр Кузнецов, зампреды краевого правительства Сергей Миронов, Виктория Сивак, Тимофей Смирнов, министр здравоохранения Андрей Кузьмин, министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Исмет Меметов и и.о. руководителя агентства по ветеринарии Светлана Корнеева.

«Сегодня обсудим эпидемиологическую ситуацию и ход вакцинации в разрезе районов, организацию образовательного процесса и готовность к 1 сентября. Отдельно обсудим проблемные вопросы по вводу детского сада в Усть-Камчатском районе, разберём работу по обращению с животными без владельцев, исходя из обращений, поступающих от жителей. Также в повестке подготовка к отопительному сезону, ход реализации проектов “Комфортная городская среда” и “Решаем вместе”», — сказал Владимир Солодов во вступительном слове.

Министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин доложил, что за последние недели произошло двукратное снижение заболеваемости в районах края. Амбулаторное лечение там получают 269 человек.

«Хотел бы поблагодарить глав муниципальных образований, где налажена работа с населением по вакцинации. За прошедший месяц в среднем по краю прирост был 11,1 %. В Усть-Большерецкой больнице прирост по вакцинации составил 28,6 %, процент иммунизации от плана составляет 95,7%. В Быстринском районе провакцинировано 83%, в Тигильском — 68%», — сказал Андрей Кузьмин.

О подготовке к новому учебному году в ходе совещания рассказала зампред краевого правительства Виктория Сивак. Как и сообщалось ранее, новый учебный год начнется в традиционном очном формате при строгом соблюдении постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора. Завершили работу межведомственные комиссии по приемке образовательных учреждений. На сегодняшний день все образовательные организации региона готовы открыть свои двери для камчатских ребят.

Напомним, совещания с главами муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае проходит два раза в месяц. Глава региона вникает в проблемные вопросы каждого муниципалитета.

Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки 0Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки 1Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки 2Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки 3
учебный годкоронавирусглавыгубернатор
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
На Камчатке пройдет традиционное августовское совещание работников образования
На Камчатке всем членам участковых избирательных комиссий рекомендовано пройти вакцинацию
Многодетные семьи на Камчатке получают краевые социальные выплаты на подготовку к школе
Прокуратура: подготовка к отопительному сезону на Камчатке идет в пределах нормативных сроков
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.