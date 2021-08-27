Вопросы подготовки к учебному году и ход вакцинации обсудили на совещании с главами районов Камчатки

Участие в совещании приняли врио вице-губернатора Александр Кузнецов, зампреды краевого правительства Сергей Миронов, Виктория Сивак, Тимофей Смирнов, министр здравоохранения Андрей Кузьмин, министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Сергей Лебедев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Исмет Меметов и и.о. руководителя агентства по ветеринарии Светлана Корнеева.

«Сегодня обсудим эпидемиологическую ситуацию и ход вакцинации в разрезе районов, организацию образовательного процесса и готовность к 1 сентября. Отдельно обсудим проблемные вопросы по вводу детского сада в Усть-Камчатском районе, разберём работу по обращению с животными без владельцев, исходя из обращений, поступающих от жителей. Также в повестке подготовка к отопительному сезону, ход реализации проектов “Комфортная городская среда” и “Решаем вместе”», — сказал Владимир Солодов во вступительном слове.

Министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин доложил, что за последние недели произошло двукратное снижение заболеваемости в районах края. Амбулаторное лечение там получают 269 человек.

«Хотел бы поблагодарить глав муниципальных образований, где налажена работа с населением по вакцинации. За прошедший месяц в среднем по краю прирост был 11,1 %. В Усть-Большерецкой больнице прирост по вакцинации составил 28,6 %, процент иммунизации от плана составляет 95,7%. В Быстринском районе провакцинировано 83%, в Тигильском — 68%», — сказал Андрей Кузьмин.

О подготовке к новому учебному году в ходе совещания рассказала зампред краевого правительства Виктория Сивак. Как и сообщалось ранее, новый учебный год начнется в традиционном очном формате при строгом соблюдении постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора. Завершили работу межведомственные комиссии по приемке образовательных учреждений. На сегодняшний день все образовательные организации региона готовы открыть свои двери для камчатских ребят.

Напомним, совещания с главами муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае проходит два раза в месяц. Глава региона вникает в проблемные вопросы каждого муниципалитета.