Владимир СОЛОДОВ: Все объекты проекта «Решаем вместе» должны быть реализованы в срок

О ходе реализации проекта доложил министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края в рамках совещания с главами муниципальных районов и городских округов под председательством Владимира Солодова.

Реализация проектов на территориях муниципальных образований в Камчатском крае идет с соблюдением сроков, установленных планом-графиком. Таким образом, в 2021 году все запланированные проекты «Решаем вместе» будут введены в эксплуатацию. На сегодня исполнение средств краевого бюджета составило 110,5 миллионов рублей, или 38,5% от ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта «Решаем вместе» в текущем году.

«В целом реализация проектов на территориях муниципальных образований в Камчатском крае идет с соблюдением сроков, установленных планом-графиком, между тем имеются объекты, требующие особого внимания. В четырёх населённых пунктах по вине подрядчика нарушены сроки исполнения муниципальных контрактов по тем или иным видам работ, в связи с чем сроки ввода в эксплуатацию объектов перенесены на конец августа. В посёлке Раздольном Елизовского района в результате нарушения технологии строительства было смыто покрытие. На сегодня проблема устранена, подрядчик исправил допущенные ошибки. Ведётся приёмка объекта. При этом во всех муниципальных образованиях ведётся постоянный контроль за выполнением плана-графика реализации проекта «Решаем вместе» в части соблюдения сроков выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров в рамках заключенных муниципальных контрактов. Все главы активно вовлечены в процесс благоустройства территорий. Еженедельно по данной теме проводятся совещания для оперативного решения возникающих вопросов», — сообщил Сергей Лебедев.

Глава региона обратил внимание на важность контроля за реализацией проекта и обеспечения качества выполняемых работ.

«К сожалению, недочёты по объектам есть. В реализации данного масштабного проекта это большой минус. Поэтому необходимо в труднодоступных районах обеспечить пристальное внимание за ходом выполнения работ с участием глав поселений. Нужно перестраховываться и с пристрастием проверять качество. Объекты, которые сейчас благоустраивают во всех населённых пунктах края, должны быть сделаны добротно, по ним не должно возникать проблемных вопросов», — подчеркнул Владимир Солодов.

Добавим, на сегодняшний день введены в эксплуатацию 18 из 75 запланированных к обустройству в текущем году объектов:

Место для отдыха жителей - г. Елизово, мкр Пограничный;

Место для отдыха жителей - с. Николаевка, Елизовский район;

Место для отдыха жителей - с. Начики, Елизовский район;

Детская площадка - с. Коряки (мкр. Геологи), Елизовский район;

Детская площадка - пос. Светлый, Елизовский район;

Детская площадка - пос. Дальний, Елизовский район;

Спортивная площадка открытого типа - пос. Раздольный, Елизовский район;

Спортивная площадка открытого типа - пос. Кеткино, Елизовский район,

Место для сбора мусора - с. Северные Коряки, Елизовский район;

Место для сбора мусора - пос. Красный, Елизовский район;

Место для сбора мусора - пос. Двуречье, Елизовский район;

Место для сбора мусора - пос. Крутобереговый, Елизовский район;

Место для отдыха жителей - поселок Козыревск Усть-Камчатского района;

Место для сбора мусора - с. Крутоберегово, Усть-Камчатский район;

Детская площадка - пос. Октябрьский, Усть-Большерецкий район;

Футбольное поле - с. Долиновка, Мильковский район;

Пешеходная аллея - г. Вилючинск, район Рыбачий;

Место для отдыха жителей - с. Воямполка, Тигильский район.

С высокой степенью готовности - 13 объектов:

Площадка для отдыха и занятия спортом - г.Елизово (стадион «Строитель»);

Хоккейная коробка - с. Сосновка, Елизовский район;

Спортивная площадка открытого типа - пос. Новый, Елизовский район;

Спортивная площадка открытого типа - пос. Нагорный, Елизовский район;

Сквер - с. Паратунка, Елизовский район;

Сквер - пос. Термальный, Елизовский район;

Сквер - пос. Сокоч, Елизовский район;

Центральный сквер - пос. Вулканный, Елизовский район;

Пешеходная зона в районе общеобразовательной школы № 9 в жилом районе Приморский - г. Вилючинск;

Хоккейная коробка - пос. Шаромы, Мильковский район;

Место для отдыха жителей – пос. Зеленый, Елизовский район;

Остановочный павильон – с. Майское, Усть-Камчатский район;

Футбольное поле – пос. Усть-Камчатск Усть-Камчатский район.

Добавим, в Камчатском крае продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители Камчатского края в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте. В этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.