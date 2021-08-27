Вынесен приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе

Петропавловск-Камчатским городским судом с участием государственного обвинителя рассмотрено уголовное дела в отношении 57-летнего жителя Москвы.

Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что подсудимый и его сообщница при проведении рабочей встречи с представителем предприятия–поставщика достигли договорённость об общем покровительстве и содействии в заключении выгодных для последнего контрактов за личное вознаграждение.

С целью реализации задуманного, мужчина и посредница при выполнении в коммерческой организации управленческих функций по руководству закупочной комиссией, проведении конкурсных процедур, расходовании денежных средств на осуществление закупок, передавали информацию о предложениях иных организаций (конкурентов), обеспечивали его конкурентное преимущество. За это получали денежное вознаграждение, которое в общей сумме составило почти 2 млн 300 тыс. рублей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее приговором Петропавловск – Камчатского городского суда посредница в передаче коммерческого подкупа признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 204.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество в коммерческом подкупе), ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.