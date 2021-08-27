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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Владимир СОЛОДОВ поручил Тимофею СМИРНОВУ лично проверить готовность к открытию детского сада в Ключах

Владимир СОЛОДОВ поручил Тимофею СМИРНОВУ лично проверить готовность к открытию детского сада в Ключах

12:05
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Владимир СОЛОДОВ поручил Тимофею СМИРНОВУ лично проверить готовность к открытию детского сада в Ключах

Для проверки готовности нового образовательного учреждения к приёму детей в Усть-Камчатский район прибудет зампред краевого правительства Тимофей Смирнов. Если будут выявлены недостатки, то открытие объекта будет отложено с 1 сентября на более поздний срок. Об этом глава региона Владимир Солодов заявил в ходе совещания с главами муниципальных образований Камчатского края.

Губернатор отметил, что от жителей поступает много вопросов, связанных с вводом сада в эксплуатацию и нареканиями по его состоянию. В августе в помещении появился конденсат вокруг решеток принудительной вентиляции, возникло скопление воды возле крыльца здания, выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Для устранения выявленных нарушений в адрес заказчика и подрядчика направлен соответствующий акт.

«Этот объект очень важен для жителей посёлка Ключи. Мы не можем допустить, чтобы дошкольное учреждение принимало детей, будучи не полностью к этому готовым. Прошу Тимофея Юрьевича досконально, с особым вниманием проверить объект. Если детский сад не соответствует каким-либо требованиям, то не будем торопиться открывать его 1 сентября и отложим это событие. Важнее открыть детский сад полностью готовым и в должном состоянии, чем открыть его к 1 сентября», — подчеркнул Владимир Солодов.

Напомним, строительство детского сада в Ключах стартовало в 2017 году. Подрядчик, выбранный посредством конкурса, не справился с задачей, договор с ним был расторгнут. Строительство возобновилось в 2019 году, а в апреле этого года строители сдали детский сад, после чего начались процедуры по подготовке здания к запуску образовательной деятельности. На сегодняшний день все разрешительные документы получены. Учреждение рассчитано на 200 воспитанников.

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