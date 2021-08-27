Подготовка к отопительному сезону на Камчатке идёт в плановом режиме

Ход подготовки к отопительному сезону рассмотрели в ходе совещания с главами муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае под председательством Владимира Солодова.

«Жилищный фонд подготовлен на 75 %, котельные - до 90 %, центральные тепловые пункты — 50 %, водозаборы — 55 %, тепловые сети — 65 %, водопроводные сети — 50 %, сети водоотведения — 58 % и электроснабжение — 55 %. Хотел бы обратить внимание глав районов на необходимость взять под особый контроль оформление актов и подготовки жилищного фонда. До 15 сентября необходимо завершить выдачу паспортов готовности многоквартирным домам», — подчеркнул и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Исмет Меметов.

Он также отметил, что на Камчатку продолжают поставлять топливо для прохождения осенне-зимнего периода. Всего на предприятиях коммунального комплекса региона на начало отопительного периода необходимо создать следующие запасы топлива: 94,247 тысячи тонн угля, 11,838 тысячи тонн мазута, 10,712 тысячи тонн дизельного топлива. В том числе в районы с ограниченными сроками завоза грузов необходимо поставить 60,144 тысячи тонн угля и 9,570 тысячи тонн дизельного топлива.

«По данным “Южных электрических сетей”, угля завезено почти 33 % от плановых показателей. Сейчас на рейде в Палане находится теплоход, который продолжит выгрузку топлива. По завозу дизельного топлива выполнение составило 99,6 %. “Корякэнерго” завезло угля на 50 %, в начале сентября ожидается подход теплохода в Усть-Хайрюзово, а в середине сентября - в Тиличики. Дизельного топлива завезено 98 %», — доложил Исмет Меметов.

Добавим, на подготовку к отопительному сезону в Камчатском крае было направлено более 1,7 миллиарда рублей. Планируется заменить 34,25 километра сетей инженерной инфраструктуры, в том числе 11,37 километра сетей теплоснабжения, 11,86 километра сетей холодного водоснабжения, 3,9 километра сетей водоотведения и 7,12 километра сетей электроснабжения.