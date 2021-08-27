Владимир СОЛОДОВ: Необходимо безотлагательно реагировать на обращения граждан в части безнадзорных животных

Вопросы отлова и содержания безнадзорных животных в муниципалитетах обсудили в ходе совета глав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае.

В ходе совещания поднимался вопрос с проблемой безнадзорных животных в районе Пограничном в Елизове. Горожане жалуются на большое скопление собак на улицах.

«Проблема связана с тем, что владелица одного из домов собирает бездомных собак и не следит за ними. На территорию дома женщина никого не пускает, попасть на частную территорию не могут ни сотрудники агентства ветеринарии, ни елизовской администрации, ни Роспотребнадзора. Но работа ведется, все животные, которых возможно отловить, отлавливаются», - сказала Светлана Корнеева, и.о. руководителя агентства по ветеринарии.

Глава региона отметил, что ему регулярно в Instagram поступают обращения от елизовчан о стаях безнадзорных собак.

«Нам нужно безотлагательно реагировать на обращения граждан, которые поступают напрямую в агентство или на наши порталы обратной связи. Я попрошу агентство по ветеринарии координировать работу муниципалитетов в этой части. Кроме того, необходимо усилить работу по созданию приютов в муниципалитетах, выделенные деньги должны быть освоены», - сказал Владимир Солодов.

Светлана Корнеева рассказала о ходе строительства приютов в муниципалитетах.

«В настоящее время работа по созданию условий для содержания животных ведется практически во всех муниципальных образованиях Камчатского края, за исключением тех, где проблемы с бездомными животными не существует. В Елизовском районе создан самый большой приют для содержания животных, рассчитанный на 200 мест единовременного содержания собак и 80 мест - кошек. Второй по величине в Петропавловске-Камчатском - до 196 голов. В остальных муниципальных образованиях количество мест варьируется от 9 до 50 голов, в зависимости от потребности муниципалитета», - сказала Светлана Корнеева.

Она отметила, что в некоторых муниципалитетах для создания приютов переоборудуются здания, в других возводят модульные конструкции. Модульные конструкции хорошо себя зарекомендовали в районах Камчатки, они практичные, удобные и быстровозводимые. Такие сооружения уже построены в Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Быстринском районах и в Палане.

Напомним, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу 1 января 2020 года. Закон исключает возможность эвтаназии животных и закрепляет порядок отлова, стерилизации, обработки от болезней, в том числе представляющих угрозу для человека, и возврата в прежнюю среду обитания. Такая практика возвратного отлова показала свою эффективность во многих регионах России, где проводится подобная работа в течение ряда лет. Также в рамках данного закона возможно содержание животных как в частных, так и в государственных приютах. На сегодня во всех муниципальных образованиях Камчатки были созданы приюты для бездомных кошек и собак.

Отметим, совещания с главами муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае проходит 2 раза в месяц. На совещании обсуждают проблемные вопросы каждого муниципалитета.