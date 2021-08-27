В Петропавловске продолжается обустройство детских площадок

На детской площадке по улице Новой выполнен один из основных видов работ. Подрядная организация завершила заливку бетона. Об этом сообщил мастер строительного участка Николай Терлецкий.

«Строительная бригада завершила заливку бетона. Теперь будем ждать высыхания. После этого приступим к укладке резинового покрытия и установке малых архитектурных форм. В целом на сегодня по всем площадкам, которые строятся в городе, основной вид работ — это бетонное основание. Уже после этого на объектах будут сделаны тротуары, где необходимо, лестницы. Практически на всех детских площадках делаем водоотвод», — рассказал Николай Терлецкий.

Площадь застройки детской площадки на улице Новой составляет более 300 квадратных метров. По согласованию с жителями здесь появятся детский игровой комплекс, качели, песочница, качалка, карусель и т.д. Для удобства родителей на территории будут установлены скамейки, а для безопасности детей — ограждение по периметру.

Бетонирование на сегодня выполняется одновременно по девяти объектам. Каждый день бригады переезжают на новые адреса, что позволит своевременно завершить строительство всех 50 детских площадок.

Добавим, безопасное ударопоглощающее резиновое покрытие на всех детских площадках будет выполнено из местной резиновой крошки. Её производят из переработанных автомобильных покрышек. Ранее с такой инициативой выступил глава региона Владимир Солодов.

Напомним, в этом году на территории краевой столицы будет реализован второй этап проекта «Город для жизни» по благоустройству краевой столицы. В рамках запланированных работ во дворах появятся детские площадки. Места размещения и эскизы площадок, наполнение конкретными МАФами осуществлялось при согласовании с жителями.