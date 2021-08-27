На Камчатке сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на магазин.

Ранним утром 25 августа неизвестный вошел в помещение магазина на улице Радиосвязи краевого центра. Угрожая продавцу магазина предметом, похожим на нож, злоумышленник открыто похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме 35 тысяч рублей и скрылся.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские в этот же день установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался неработающий 27-летний житель одного из посёлков Камчатского края. Предполагаемый разбойник ранее был трижды судим за имущественные преступления.

Похищенные деньги мужчина успел потратить на собственные нужды.

Следователем следственного управления УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.