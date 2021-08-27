На Камчатке «Точки роста» готовятся к открытию

В новом учебном году на Камчатке в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» будут открыты 10 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях сельской местности и малых городов.

«В 2021 году новые «Точки роста» носят естественно-научную и технологическую направленность. В школы приобретено оборудование для практического изучения таких учебных предметов, как физика, химия и биология. Учителя будущих центров прошли обучение на курсах, изучили опыт работы уже действующих в регионе «Точек роста», - рассказали в министерстве образования Камчатского края.

На выбор будущим «Точкам роста» предлагались два комплекта оборудования – стандартный и профильный – в зависимости от уровня оснащённости школы, её потребностей и количества обучающихся.

В школе поселка Озерновского Усть-Большерецкого района все готово к открытию центра «Точка роста». Учителя знакомятся с комплектами нового оборудования. Уроки химии, биологии и физики теперь выйдут на новый, более современный уровень.

«Для центра «Точка роста» нашей школы был приобретен профильный комплект оборудования. Он полностью цифровой и обеспечивает возможность углубленного изучения предметов естественно-научного цикла. Это цифровые лаборатории по физике, химии, биологии со специальными датчиками, позволяющими проводить разнообразные измерения. Также на средства федеральной субсидии мы приобрели наборы для изучения основ робототехники, механики и программирования. Все оборудование уже установлено и ждет начала учебного года. Мы уверены, что наши дети с интересом и большим удовольствием будут посещать школьную «Точку роста», приобретая в процессе обучения компетенции, необходимые как для жизни, так и для профессиональной реализации», - рассказала директор МАОУ Озерновская СОШ № 3 Галина Языкина.

Центры «Точка роста», кроме осуществления образовательной деятельности, призваны выполнять в своих населенных пунктах особую социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для развития актуальных компетенций населения, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.

В новом учебном году в 82 субъектах Российской Федерации будут открыты 4500 центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».