На съезде «Единой России» Владимир ПУТИН объявил о единовременной денежной выплате пенсионерам

В Москве на съезде «Единой России» президент страны Владимир Путин объявил о единовременной денежной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Она будет перечислена получателям в сентябре 2021 года. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.

«Подчеркну: выплата в размере 10 тысяч рублей будет проведена именно всем пенсионерам – и работающим, и неработающим, и военным пенсионерам, получающим пенсии по линии Минобороны, МВД, и по линии других ведомств», – отметил президент.

Такие выплаты получат и пенсионеры Камчатки. Об этом рассказала Секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктория Сивак".

Именно эта категория людей в большей мере пострадала в период пандемии, когда пожилые люди вынуждены были находиться дома, те из них, кто еще трудится, не могли выходить на работу, у них были дополнительные траты семейного бюджета.

«Президент высоко оценил работу «Единой России» за последние годы, благодаря которой, в том числе, наша страна гораздо лучше и успешнее других стран выходит из пандемии. Именно благодаря этой работе сегодня страна выходит на докризисный уровень в вопросах экономики. Это позволяет сегодня принимать такие решения социальной направленности», – сказала Виктория Сивак.

Получение единовременной денежной выплаты не будет учитываться при определении права человека на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки. На единовременную денежную выплату не могут распространяться и взыскания, установленные по решению судов и иных органов власти. Президент предложил закрепить эту норму в законе.

«Банки в соответствии с действующим законодательством могут средства, которые поступают гражданину на счёт, включая социальные выплаты, использовать в качестве погашения долгов. Президент обратил внимание, что это совершенно несправедливая ситуация, когда средства, которые должны быть направлены на поддержку семьи, на поддержку детей, взыскиваются банками», – сказала секретарь Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия».

По новым нормам, если у семей были уже произведены взыскания средств по социальным выплатам, эти средства должны быть возвращены. В данной ситуации закон будет иметь обратную силу.