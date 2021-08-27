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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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На Кaмчатке вулкан Кaрымский выбрoсил стoлб пeплa

18:20
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На Кaмчатке вулкан Кaрымский выбрoсил стoлб пeплa

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, днём 27 августа 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 1600 метров при высоте самого исполина — 1469 метров.

Пепловый шлейф распространился в восток северо-восточном направлении на расстояние 42 километров в сторону Кроноцкого залива. На его пути населённые пункты отсутствуют.

Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Елизовского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативным дежурным ЕДДС Елизовского района, диспетчерами пожарных подразделений, в настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет.

вулканизвержение
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