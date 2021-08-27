В селе Эссо ведется благоустройство универсальной спортивной площадки

В Камчатском крае продолжается реализация проекта «Решаем вместе». В рамках проекта жители Камчатского края в сентябре 2020 года на своих избирательных участках выбрали значимые объекты, которые будут построены в их населенном пункте.

В селе Эссо Быстринского муниципального района ведутся работы по обустройству спортивной площадки открытого типа в районе улицы Комсомольской, д. 1а.

«В рамках данного проекта предусмотрены планировочные работы, закупка и монтаж универсальной спортивной площадки для различных видов спорта, устройство покрытия из плиток на основе резиновой крошки, установка уличных тренажеров, ограждения. На сегодняшний день все необходимое оборудование закуплено и доставлено в село. Произведены планировочные работы, устройство бетонного основания спортивной площадки. Ведутся работы по установке бортов, хоккейных ворот, баскетбольных стоек», — рассказали в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.



Из краевого бюджета на благоустройство данного объекта было выделено порядка 5,6 миллиона рублей. Площадь участка благоустройства составляет 13 063 кв.м.

Ожидаемая дата ввода площадки в эксплуатацию - 30 октября текущего года.

Реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Решаем вместе» продолжается.

Напомним, всего в этом году будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.