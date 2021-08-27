Благодаря вмешательству депутата-единоросса, решаются вопросы со сносом или ограждением заброшенных зданий в Петропавловске

В Петропавловске планируют снести два заброшенных здания, а одно будет огорожено. На обращения местных жителей откликнулся депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа (фракция «Единая Россия») Павел Сайдачаков.

Так пожарная станция МЧС на улице Горького давно не эксплуатируется, на её территории находятся вышка и два гаража, один из которых заброшен, в другом располагается СТО.

«Там постоянно собираются дети. Играют, устраивают свои квесты, кидают камни на территорию детского сада. По вечерам маргинальные личности распивают спиртные напитки, бутылки тут же валяются. Мы вынуждены косить здесь траву, для того, чтобы у нас был обзор. Обратились к депутатам, чтобы они нам помогли, потому что сами мы решить это не можем», – рассказала Елена Струзская, заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятельности детского сада № 48.

Павел Сайдачаков, осмотрел место бывшей пожарной станции и обратился к начальнику управления МЧС по Камчатскому краю.

«Стало известно, что этот проект планируется под снос, изыскиваются деньги. Мы привлекли внимание нашего губернатора к этому вопросу. Он обещал наладить межведомственное взаимодействие. Мы надеемся, что в скором времени это здание будет снесено, а земельный участок будет передан городу», – отметил депутат.

Следующее проблемное здание находится на проспекте Карла Маркса. Стройка давно заброшена – у подрядчика возникли проблемы, продолжение строительства невозможно, так как строение находится над коммуникациями. Жители района говорят, что хозяин участка не появлялся здесь много лет.

«Здесь бегают наши дети. Они лазают до третьего этажа, зимой прыгают в снег. Гонять их бесполезно, потому что это дети. Приходят подростки с других районов и тоже тусуются на стройке. Неоднократно обращались в жилищную инспекцию, в строительную, в контрольное управление, чтобы как-то оградить вот эту стройку. Как правило, нам приходят бумажки, что предписание дано, до какого-то срока устранят. Дальше никто не проверяет эти сроки», – поделилась председатель совета дома №2/1 по пр. Карла Маркса Елена Турова.

Судьба недостроенного здания сейчас решается в суде. Собственник оспаривает право на владение земельным участком.

«По недостроенному зданию на Карла Маркса договор аренды истёк в октябре 2020-го года. И в марте управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений вышло в суд с требованием, о передаче этого участка обратно в город», – рассказал Павел Сайдачаков.

Пока окончательно решается вопрос собственности и сноса, вокруг стройки установят ограждение.

Ещё один объект, вызывающий опасения у горожан – заброшенный детский сад в микрорайоне Геологи, закрытый ещё в 1996-м. Это частная территория, хозяева за ней следят. Вокруг здания разбросаны старые доски с гвоздями и мусор. Собственнику уже выносили требования по ограждению территории. Ничего сделано не было и теперь ему грозит крупный штраф. При этом он обязан установить ограждение в течение месяца.