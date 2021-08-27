84 обращения поступило на «Прямой разговор с Владимиром Солодовым»

«9 сентября губернатор Камчатского края ответит на вопросы жителей в прямом эфире. На сайте правительства любой желающий может оставить свой вопрос главе региона. Уже сейчас началась подготовка, поступило 84 вопроса», - рассказала руководитель управления по работе с обращениями граждан правительства Камчатского края Анжела Райзих.

Отметим, трансляция начнётся в 19:30 на телеканалах «41 регион» и «Камчатка-1». Также прямой эфир можно будет посмотреть на Youtube-канале информационного агентства «Камчатка».

Напомним, на сайте правительства любой желающий может оставить свой текстовый или видеовопрос главе региона, а также проголосовать за самые актуальные из уже озвученных. Вопросы, набравшие наибольшее количество голосов, зададут губернатору в прямом эфире.

Также жители могут оставить обращение по телефону горячей линии 8 800 141-00-00 (звонок бесплатный), через телеграмм-бот, отправив сообщение в WhatsApp по телефону 8 914 990-20-21, и в социальных сетях Facebook и Instagram.

Во время трансляции программы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым» будет работать кол-центр, который будет принимать вопросы в режиме реального времени.