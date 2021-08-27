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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Владимир ПУТИН поддержал предложение «Единой России» о запуске новой программы переселения из аварийного жилья

Владимир ПУТИН поддержал предложение «Единой России» о запуске новой программы переселения из аварийного жилья

16:40
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Владимир ПУТИН поддержал предложение «Единой России» о запуске новой программы переселения из аварийного жилья

На втором этапе Съезда «Единой России», который прошел в Москве, Владимир Путин заявил, что сейчас важно не только поддержать те субъекты Федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу.

«Полностью согласен с предложением на этот счёт «Единой России» – программу, по которой будет расселено жильё, признанное таковым, аварийным, на 1 января 2021 года. По всей стране, уважаемые коллеги, это более 11 миллионов квадратных метров. И в качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета», – отметил президент.

Это решение активно комментируют на Камчатке. Как заявила секретарь Петропавловск-Камчатского местного отделения партии «Единая Россия» Галина Монахова, формирование новой программы по расселению аварийного жилья – это одно из важнейших и социально-значимых поручений президента.

«На сегодняшний день расселению подлежат дома, включенные в перечень аварийных до 2017 года. Расширение же возможности включения домов с 2021 года, дает колоссальные возможности для улучшения жизни наших людей. Это очень важно, и сумма, которая обозначена, это 45 миллиардов рублей, будет существенным подспорьем в решении этого вопроса», – подчеркнула Галина Монахова.

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владимир путинединая россиягалина монахова
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