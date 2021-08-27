Юлия Морозова: Уровень вакцинации в сфере общественного питания на Камчатке достиг почти 70%

Зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова рассказала о ходе прививочной кампании в сферах торговли и общепита.

«Сегодня в сфере торговли и общественного питания в Камчатском крае работает более всего занятых – почти 22 тысячи человек. Вакцинация в этих сферах идёт полным ходом. Причём особенно она ускорилась с середины августа этого года, когда возможность привиться получили и иностранные граждане, которые работают в торговле. В торговле уровень вакцинированных сотрудников превысил 40 процентов. Наиболее высокий показатель в так называемой организованной торговле – в сетях и торговых центрах. Там уровень вакцинации уже превысил 60 процентов», – рассказала Юлия Морозова.

Самые высокие показатели по количеству привитых сейчас демонстрирует сфера общественного питания. Уровень вакцинации в общепите достиг почти 70 процентов.

«Такие показатели вполне объяснимы. Сегодня общепит у нас находится под ограничением, предприятия работают до 23 часов. Владельцы и сотрудники кафе и ресторанов понимают, что главный путь к снятию этих ограничений – вакцинация и, как следствие, формирование коллективного иммунитета. Поэтому именно общепит вакцинируется массово», – добавила зампред правительства региона.

На сегодня в Камчатском крае первым компонентом вакцины привиты 76737 человек, закончили вакцинацию, поставив второй компонент вакцины – 64106 жителей полуострова. Только за минувшие сутки на Камчатке привились 1158 человек.

Напомним, на территории Камчатского края развёрнуты 38 пунктов вакцинации, из которых 25 – стационарные, 13 – мобильные. Привиться от коронавируса можно во всех поликлиниках региона и в мобильных пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ «Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» (вход №5) на Комсомольской площади, в торговом центре «Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Для вакцинации в торговых центрах при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» либо по телефону горячей линии – 122.

Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любой прививочный пункт, а также предварительно записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку.