Фестиваль по рыболовному спорту пройдёт на Камчатке

Фестиваль по рыболовному спорту будет организован по дисциплине «Ловля спиннингом с берега». Об этом сообщил министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

«К участию в соревнованиях допускаются лица в возрасте старше 16 лет. У участников будет три серии по 45 минут. Всю пойманную рыбу можно будет забрать с собой. Всем рыбакам организаторы выдадут лицензии. Соревнования начнутся в 7 часов утра, участникам нужно будет прибыть на место в 6 утра, поскольку в 6:20 уже начнётся жеребьёвка. Организаторами подготовлены денежные призы», - рассказал Константин Хмелевский.

За первое место победитель получит 20 тысяч рублей, за второе – 15 тысяч, за третье – 10 тысяч рублей.

Регистрация проводится при наличии медицинской справки-допуска к соревнованиям, которую необходимо получить у терапевта.

Для регистрации необходимо отправить ФИО, дату рождения и справку-допуск в WhatsApp по номеру +7 (914) 993-20-00, справки по телефону +7 (914) 991-20-00