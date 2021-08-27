Четыре рейса Камчатского авиационного предприятия сегодня разгрузят аэропорт Паланы
Алексей Храбров, руководитель Камчатского авиационного предприятия, отметил, что сегодня основная нагрузка легла на аэропорт Паланы. Там вылета ожидают порядка 100 человек.
«Сегодня в Палану мы отправляем два самолета ЯК-40 и один самолет АН-26. АН-26 пойдет с пассажирами до Паланы, а оттуда отправится на Тиличики, чтобы забрать пассажиров и там. Дополнительно сегодня отправляем через Палану в Лесную вертолёт Ми-8. Таким образом мы сегодня отправим практически всех пассажиров в Палану. Пассажиров с билетами, которые не смогли улететь, мы разместим в гостинице. Кроме того, аэропорты Паланы и Тиличиков будут работать и принимать воздушные суда в воскресенье», - сказал Алексей Храбров.
Также сегодня отправляются дополнительные рейсы на Таловку, Каменское и Манилы.
«По Олюторскому району запланированы 2 рейса через Пахачи и Ачайваям. По Пенжинскому району также планируем разгрузить аэропорты в ближайшие дни. Вчера мы вывезли практически всех пассажиров в Тымлате, там ожидало рейсов около 80 человек. Также вывезли из Ивашки 20 человек в Петропавловск-Камчатский. Работа ведется активно, по поручению губернатора мы продолжаем работать в выходные», - добавил руководитель авиакомпании.
Добавим, по поручению губернатора Владимира Солодова количество рейсов в отдаленные поселки было увеличено, а аэропорты временно работают в выходные дни. Также главы муниципальных районов проводят работу на местах по минимизации неудобств для тех, кто вынужден оставаться в аэропортах длительное время.
Напомним, решением Росавиация был введён временный запрет на пассажирские перевозки для компании «Витязь-Аэро». Правительство Камчатского края находится в тесном взаимодействии с ведомством, чтобы замечания комиссии как можно быстрее были исправлены, и авиакомпания могла их оперативно устранить и претендовать на возобновление полётов.