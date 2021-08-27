Кадровый портал правительства Камчатки высоко оценили в Университете Правительства Москвы

Владимир Солодов и ректор МГУУ Правительства Москвы обсудили совместные проекты по развитию кадрового потенциала региона

Встреча с Василием Фивейским, ректором МГУУ Правительства Москвы, состоялась в правительстве Камчатского края.

В начале встречи Владимир Солодов отметил нехватку кадров как на Камчатке, так и на Дальнем Востоке в целом. В этой связи выстраивание корпоративной культуры, подбора кадров и развитие кадрового потенциала региона являются приоритетом для главы региона.

«Я высоко ценю опыт, который в правительстве Москвы реализован Университетом государственного управления. Поэтому мне важно, чтобы накопленный опыт был реализован и на Камчатке. Ввиду дефицита квалифицированных кадров в нашем регионе существует необходимость развивать людей, вкладываться в них, и этой работе в правительстве края уделяется большое внимание. В этой связи считаю необходимым обсудить реализацию совместных проектов», — сказал Владимир Солодов.

Василий Фивейский рассказал о работе профессионального сообщества кадровиков и тех, кто занимается управленческими и кадровыми технологиями, которое курирует Университет, и дальнейших планах по взаимодействию с Камчатским краем.

«Мы всегда очень рады, когда есть возможность обмена опытом. На встречах в регионах страны мы не только рассказываем о наших технологиях, но и знакомимся с опытом коллег. Нам очень понравился ваш кадровый портал. Считаем, что он может стать примером в организации подобной работы для коллег из других регионов», — отметил Василий Фивейский.

Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, в числе которых методики оценки компетенций госслужащих в правительстве Москвы, организация базовой модели компетенций госслужащих и работников в правительстве Москвы, внедрение образовательных продуктов Университета Правительства Москвы на территории Камчатского края и т.д.

На встрече также присутствовали заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Иван Ждуляк и заместитель начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы, начальник отдела обучения и развития Ксения Власова.