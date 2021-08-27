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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта

На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта

17:50
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На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта

«Ремонт центральной улицы продолжается. На участке необходимо отремонтировать 20,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Сейчас подрядная организация выполнила фрезерование старого покрытия, уложила верхний слой и приступила к укладке верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, в рамках ремонта подрядчик заменит плиты ливневых канализаций и отремонтирует подпорную стенку. Ремонт подпорной стенки уже начался. Работы ведутся в графике, отставаний нет. Планируемая дата завершения объекта – 30 сентября», - сказал Александр Петренко, руководитель управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Добавим, участок ремонта по улице Ленинградской - самый протяженный на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, его длина составляет 1 километр 47 метров.

Всего на улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок шесть объектов общей протяженностью более 6 км.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» успешно реализуется на Камчатке с 2019 года. Всего за два года было приведено в порядок более 83 км дорог.

На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 0На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 1На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 2На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 3На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 4На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 5На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 6На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 7На улице Ленинградской ремонтируют подпорную стенку и укладывают верхний слой асфальта 8
бкаднацпроектдорога
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