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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. На улице Океанской установят барьерное ограждение

На улице Океанской установят барьерное ограждение

17:00
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На улице Океанской установят барьерное ограждение

Ремонт участка дороги по улице Океанской ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В рамках выполнения работ были выполнены укрепление основания методом холодного ресайклинга, укладка нижнего и верхнего слоев асфальтобетона. Кроме того, на участке были установлены бортовые камни, заасфальтированы пешеходные дорожки и заменены плиты и решетки ливневых канализаций. Также на участке нанесена разметка. Подрядной организации осталось установить барьерное ограждение небольшой протяженности. В целом ремонт участка уже завершен», - рассказал Александр Петренко, руководитель управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Отметим, национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется на Камчатке с 2019 года. Всего за два года было приведено в порядок более 83 км дорог.

Напомним, в 2021 году в столице края планируется привести в порядок шесть дорожных объектов в районе улиц Ларина, Ленинградской, Океанской, Красная сопка и Приморской, а также на улицах Светлая – Попова, расположенных в районе Авачи.

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